Чтобы сгорела заживо: Россиянка под влиянием мошенника спалила свою квартиру

В Челябинске жительница подожгла собственную квартиру, находясь под влиянием мошенников. По данным «Базы», злоумышленник в режиме онлайн наблюдал за происходящим и давал ей инструкции, подталкивая к опасным действиям.

Видео © Telegram/Baza

Пожар произошёл в доме на улице Молодогвардейцев. Из задымлённого подъезда эвакуировали десять человек, пострадавших нет, однако одна из квартир полностью выгорела. Позже выяснилось, что возгорание устроила сама хозяйка жилья.

На опубликованных кадрах видно, как женщина по указанию неизвестного поджигает кровать. Мужчина, который, вероятно, представился ей сотрудником «чего-то важного» в ролике требует подбрасывать бумагу в огонь и оставаться в квартире, уверяя, что «всё под контролем». Но спустя несколько секунд, когда начал плавиться потолок и заполняться дымом помещение, потерпевшая всё же поняла, что натворила.

Женщина поспешила покинуть квартиру, хотя мошенник продолжал убеждать её вернуться и оставаться внутри, говоря про какой-то «протокол 5 минут». По одной из версий, он обещал крупную страховую выплату за якобы «выполненное задание». Женщина рассказала полиции, что уже перевела мошенникам около 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Мошенники продолжают придумывать всё более абсурдные и опасные схемы. Ранее аферисты заставляли людей поджигать общественно значимые объекты: отделения полиции, автозаправки, офисные здания и кафе, убеждая жертв выполнять «инструкции» под видом якобы безопасных действий или «операций».