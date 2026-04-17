Телефонные мошенники заставили россиянина поджечь офисное здание в Рязани

Минувшей ночью в офисном строении на улице Дзержинского произошел инцидент: неизвестный попытался поджечь помещение. Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, мужчина мог стать жертвой телефонных мошенников.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место вызова. Пламя удалось ликвидировать в считанные минуты, поэтому серьезных разрушений удалось избежать.

Сотрудники правоохранительных органов уже взяли под стражу предполагаемого злоумышленника. Сейчас идет разбирательство по факту случившегося.

Предварительные данные указывают на то, что задержанный стал жертвой дистанционных аферистов. Его убедили пойти на преступление обманным путём.

Схемы вовлечения граждан в криминальные акты становятся сложнее. Часто воздействие начинается со звонков от «силовиков», вынуждающих совершать незаконные поступки.

Помните: представители госорганов никогда не станут давать инструкции по телефону или требовать противозаконных мер. Проявите осторожность и обязательно расскажите об этой угрозе своим родным.