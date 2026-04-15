СК возбудил уголовное дело после пожара на пороховом заводе в Казани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на пороховом заводе в Казани. Об этом 14 апреля сообщили в СУ СК РФ по Республике Татарстан.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты для проведения осмотра. В региональном Следкоме добавили, что сейчас решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали в результате ЧП на пороховом заводе в Казани. По предварительным данным, пострадавших госпитализировали в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7. Состояние пациентов уточняется.