Два человека пострадали при ЧП на пороховом заводе в Казани

В Казани в результате происшествия на пороховом заводе, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Татарстана.

«Предварительно, двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7 Казани», — отметили в ведомстве.

Состояние пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Казани на пороховом заводе произошло частичное обрушение конструкции после пожара. Предварительно, ЧП произошло по техногенной причине. Имеются раненые или пострадавшие. На место оперативно подоспели спасатели и медики.