В Казани обрушение на заводе произошло из-за техногенного фактора

Причиной пожара на пороховом заводе в Казани стал техногенный фактор. В результате возгорания произошло частичное обрушение конструкции, сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

По её словам, в результате инцидента есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью людей нет, а производственный процесс на предприятии не остановлен.

Напомним, в Казани на пороховом заводе произошло частичное обрушение конструкции после пожара. Предварительно, два челоека пострадали. Хлопок на предприятии вызвало срабатывание системы сброса давления.