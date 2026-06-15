Мошенники начали охотиться на уставших после перелёта российских туристов

Мошенники активно пользуются технологией подмены номеров. Из-за этого входящий вызов может выглядеть как официальный звонок от банка или оператора связи. Особенно уязвимы россияне за рубежом. Злоумышленники рассчитывают на усталость после перелёта, стресс и тревогу по поводу работы карт в роуминге. Об этом «Газете.ru» рассказал эксперт Игорь Жиленко.

«Самая распространённая схема последних лет выглядит очень убедительно. Вы только что приземлились, телефон подключается к роумингу, и почти сразу на экране появляется SMS или входящий звонок, который выглядит так, будто поступил с официального короткого номера банка (например, "900")», — предупредил эксперт.

Голос на том конце провода встревоженно сообщает о подозрительной операции, якобы проведённой в Дубае, и требует срочно подтвердить данные или перевести средства на «защищённый счёт». На самом деле звонок может идти с дешёвой SIM-карты из Камбоджи.

IP-телефония позволяет подменить исходящий номер на любой другой. Хотя операторы усилили защиту, аферисты находят лазейки: на экране может появиться номер +900, похожий на официальный, но с международным кодом или заменой одной цифры.

Главное правило: не доверять тому, что высветилось на дисплее. Если поступила тревожная информация, нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком через официальное приложение или по номеру с обратной стороны карты. Нескольких минут на проверку достаточно, чтобы сохранить свои деньги и данные.

А ранее россиянам раскрыли, как распознать мошенника по первым словам и не потерять деньги. По мнению специалиста, насторожить должны фразы вроде «по вашему счёту замечена подозрительная активность», «счёт заблокирован» или «от вашего имени подали заявку на кредит».