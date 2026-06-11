«Счёт заблокирован»: Как распознать мошенника по первым словам и не потерять деньги

Телефонные мошенники играют на эмоциях жертвы, лишая её способности мыслить критически. О том, какие речевые маркеры выдают аферистов, Kp.ru рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

Насторожить должны фразы вроде «по вашему счёту замечена подозрительная активность», «счёт заблокирован» или «от вашего имени подали заявку на кредит». Настоящие банкиры никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не обещают эксклюзивных доходов.

Злоумышленники также часто представляются сотрудниками госорганов, сообщая о задолженностях по налогам или выплатах от Соцфонда.

«В большинстве случаев мошенники добиваются успеха, когда жертва не успевает критически оценить происходящее. Волнение, тревога и паника подталкивают к действиям, а не к размышлениям», — указал эксперт.

Ещё одна схема — звонок от якобы попавшего в беду родственника, после которого «включается» лже-следователь. Это классический признак аферы. Давление может идти через фразы «вы нас затопили» или «нужно пройти аутентификацию для ключа от двери». Мошенники рассчитывают на незнание соседей или факт вашего отъезда и подсовывают фишинговые ссылки.

Ранее россиян предупредили, что во время разговора с подозрительными собеседниками нельзя произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен». Мошенники могут вырезать их из контекста и с помощью синтеза речи склеить в целую фразу, например, «да, я подтверждаю перевод», получив голосовое согласие на списание денег.