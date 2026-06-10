Эксперт Шилина назвала три слова, которые нельзя говорить мошенникам

Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила россиян о новой опасности при общении с телефонными злоумышленниками. Во время общения с РИА «Новости» она рассказала, что категорически запрещено говорить слова «да», «подтверждаю» и «согласен» во время разговора с подозрительными собеседниками.

По словам эксперта, аферисты способны вычленить эти короткие слова из контекста и с помощью технологий синтеза речи склеить их в целую фразу, например, «да, я подтверждаю перевод». В результате жертва, сама того не подозревая, даёт голосовое согласие на финансовую операцию в банке.

«Вы даже не заметите, как ваше простое «да» превратилось в разрешение на списание денег», — подчеркнула Шилина.

Чтобы обезопасить себя, специалист советует при любых подозрениях не вступать в диалог и не произносить никаких утвердительных слов. Единственная допустимая фраза: «Я сейчас перезвоню сам». После этого необходимо немедленно положить трубку и самостоятельно связаться с организацией, от имени которой якобы поступил звонок.

Ранее Life.ru писал, что в России мошенники пытаются «заработать» на школьниках, сдающих ЕГЭ. Несовершеннолетним предлагают «поправить» полученный балл, убеждают внести «предоплату», после чего аферисты скрываются с деньгами. Мошенники могут обещать некую «пересдачу» на «хороших» условиях или ссылаются на «своего» человека в комиссии, однако всё это обман. Школьников и их родителей предупредили, что изменить результаты ЕГЭ можно только в установленном законом порядке — через апелляцию.