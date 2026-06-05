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5 июня, 10:46

В МВД назвали самый страшный сценарий телефонных мошенников

Филиппов: Схема, когда родитель звонит «ребёнку» или наоборот — самая опасная

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов назвал самый опасный сценарий телефонного мошенничества. По его словам, это ситуация, когда преступники звонят от имени ребёнка одному из родителей или наоборот.

«Когда ребёнок звонит своему родителю или родитель звонит ребёнку — это самый страшный сценарий», — заявил он на сессии «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения» в рамках ПМЭФ.

Представитель ведомства подчеркнул, что эта угроза реальна. В МВД не молчат о ней, а предупреждают граждан уже три года подряд.

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Ранее Life.ru писал, что россияне стали лучше разбираться в кибербезопасности, но в борьбе с преступлениями в сети по-прежнему уступают мошенникам, так как те действуют профессионально и всегда на шаг впереди. Стране не хватает адресной соцрекламы и межведомственной координации, а новый законопроект «Антифрод 2.0» призван наладить обмен информацией между ведомствами.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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