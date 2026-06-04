Вопрос «Чей Крым?» уже не спасает: Пранкер Лексус предупредил о новой тактике аферистов

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что вопрос «Чей Крым?» больше не помогает распознать телефонных мошенников. По словам Столярова, такая проверка давно перестала быть надёжной.

Вопрос «Чей Крым?» больше не защищает от мошенников. Видео © Life.ru

«Я думаю, что нужно перестать спрашивать постоянно, чей Крым. Потому что эта схема не работает давно», — сказал он Life.ru.

Столяров пояснил, что многие пострадавшие уже сталкивались с ситуацией, когда собеседник без паузы отвечал, что Крым российский. После этого люди начинали доверять звонящему, считая его реальным и проверенным абонентом.

«Мошенники работают, и они совершенствуются, совершенствуются их методы», — отметил Лексус.

Главным способом защиты он назвал проверку любого подозрительного звонка. Особенно осторожно, по его словам, нужно реагировать на просьбы назвать код из СМС, передать личные данные или обсудить финансовые вопросы.

Ранее Life.ru писал, что украинские аферисты попытались атаковать Владимира Соловьёва. Вовану и Лексусу удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных публичным персонам. По их данным, мошенники намерены использовать знаменитостей как инструмент для нагнетания паники.