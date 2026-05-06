Украинские аферисты попытались атаковать Владимира Соловьёва

В преддверии Дня Победы украинские аферисты предприняли попытку атаковать нескольких известных россиян. Как рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), им удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных публичным персонам. Среди целей злоумышленников оказались телеведущий Владимир Соловьёв, артисты Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов и другие.

По их данным, мошенники намерены использовать знаменитостей как инструмент для нагнетания паники. Вован и Лексус предупредили, что в ближайшее время число таких атак может возрасти.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш предупредил, что в преддверии Дня Победы мошенники активизировались и нацелились на пожилых людей, а также их родственников. Парламентарий рассказал о двух типичных схемах обмана. В первом случае злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда или органов соцзащиты, и сообщают о «выплате к празднику». Во второй схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Эта ссылка ведёт на фишинговый сайт.