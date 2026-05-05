В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы мошенники активизировались и нацелились на пожилых людей, а также их родственников. Об этом предупредил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш. Во время общения с «Лентой.ру» парламентарий призвал ветеранов и их близких быть предельно бдительными.

Панеш рассказал о двух типичных схемах обмана. В первом случае злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда или органов соцзащиты, и сообщают о «выплате к празднику». Они выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги со счёта.

Во второй схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Эта ссылка ведёт на фишинговый сайт. После ввода личной информации аферисты получают доступ к счетам жертвы.

Депутат подчеркнул, что настоящие государственные выплаты никогда не требуют предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или код из СМС. Выплата ветеранам к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей перечисляется автоматически, беззаявительно. Медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом, ссылок в СМС никто не присылает.

Панеш посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, никогда не называть данные карты и коды, а также перезванивать в официальные организации для проверки информации. При попытке мошенничества нужно немедленно обращаться в полицию и в банк.

Также ранее Life.ru писал, что мошенники начали рассылать россиянам SMS от имени Telegram с угрозами блокировки аккаунта. В сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке якобы для сохранения доступа к профилю. На самом деле ссылка не связана с мессенджером. Переход по ней может привести к краже данных и взлому учётной записи.