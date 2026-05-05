5 мая, 16:08

Россиян предупредили о новой схеме обмана в Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Мошенники начали рассылать россиянам SMS от имени Telegram с угрозами блокировки аккаунта. В сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке якобы для сохранения доступа к профилю.

Как сообщает NEWS.ru, на самом деле ссылка не связана с мессенджером. Переход по ней может привести к краже данных и взлому учётной записи. Пользователям советуют не открывать подозрительные адреса из SMS и не вводить коды подтверждения на сторонних сайтах. Проверять уведомления о безопасности лучше только в официальном приложении Telegram.

Не баг, а афера: Зарубежные звонки от мошенников хотят помечать для защиты россиян

Ранее мошенники стали рассылать фейковые открытки с поздравлениями ко Дню Победы. Специалисты предупреждают, что такие файлы могут похищать личные данные с устройств. Пользователям рекомендуют не открывать вложения от неизвестных отправителей, даже если они выглядят как официальные поздравления

Полина Никифорова
