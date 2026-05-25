«Спроси сегодня — завтра ответ другой»: Почему Вован и Лексус не видят смысла в разговоре с Трампом

Российские пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) усомнились в целесообразности шуточного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По их словам, позиция американского лидера может измениться уже на следующий день. В беседе с NEWS.ru блогеры признались, что, если бы появилась такая возможность, спросили бы главу Белого дома, что именно он о них знает.