«Спроси сегодня — завтра ответ другой»: Почему Вован и Лексус не видят смысла в разговоре с Трампом
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Российские пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) усомнились в целесообразности шуточного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По их словам, позиция американского лидера может измениться уже на следующий день. В беседе с NEWS.ru блогеры признались, что, если бы появилась такая возможность, спросили бы главу Белого дома, что именно он о них знает.
«Потому что он нас даже как-то хвалил у себя в социальных сетях», — подчеркнул Лексус.
Напомним, Вован и Лексус в беседе с Life.ru открестились от возможного розыгрыша Дональда Трампа, который ранее сделал странное заявление о якобы состоявшихся переговорах с Ираном. Президент США утверждает, что диалог был «очень полезным» и даже позволил на время прекратить удары по энергетической инфраструктуре исламской республики, вот только в самом Тегеране заявили, что никаких контактов с Трампом у них не было.
