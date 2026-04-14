14 апреля, 15:02

Директор Google в пранке Вована и Лексуса поведал о продвижении проукраинского контента в YouTube

Директор Google в пранке Вована и Лексуса поведал о продвижении проукраинского контента в YouTube

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили управляющему директору по кибербезопасности Google Скотту Карпентеру, представившись украинским чиновником. Как стало известно Life.ru, в ходе разговора представитель корпорации сделал ряд любопытных заявлений о механизмах блокировки контента, роли YouTube в России и позиции компании в украинском конфликте. Например, Карпентер признал, что политика ограничений в отношении российских каналов формировалась под влиянием Вашингтона.

«Первоначально администрация [президента США Дональда] Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области», заявил топ-менеджер.

Он допустил, что разблокировка может зависеть от политической конъюнктуры. Представитель Google подчеркнул, что корпорация не планирует добровольно уходить с российского рынка и рассматривает YouTube как важный канал коммуникации. Карпентер подтвердил, что сервис используется как инструмент влияния, в том числе для продвижения проукраинского контента через рекламные механизмы.

«Мы знаем, кто хорошие парни. И продолжать делать всё возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]», прямо обозначил позицию компании управляющий директор.

Он также признал, что запросы российских властей на удаление контента систематически игнорируются. Отдельно он отметил наличие в РФ активных оппозиционных сообществ, которые полагаются на YouTube для коммуникации.

«Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это», заявил Карпентер.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Артур Шлыков назвал этот разговор подтверждением давно известных фактов. По его словам, именно поэтому Россия выстраивает жёсткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет. Член Общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян обратил внимание на спокойный тон разговора менеджера Google.

«Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чём-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы», — заключил эксперт.

Переговоры Шрёдингера: Вован и Лексус открестились от «розыгрыша» Трампа после его странных заявлений об Иране

Несмотря на всё вышесказанное, в начале апреля стало известно, что Google подала в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков. В реестре появились логотипы и наименования YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail и Google Cloud, а также бренды Pixel (Google Pixel, Pixel Buds и сам Pixel), Bigtable, Firebase, Nest и Tensorflow. Все документы, датированные концом марта, были оформлены компанией «Гугл ЭлЭлСи» из США.

Юрий Лысенко
