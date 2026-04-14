Директор Google в пранке Вована и Лексуса поведал о продвижении проукраинского контента в YouTube

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили управляющему директору по кибербезопасности Google Скотту Карпентеру, представившись украинским чиновником. Как стало известно Life.ru, в ходе разговора представитель корпорации сделал ряд любопытных заявлений о механизмах блокировки контента, роли YouTube в России и позиции компании в украинском конфликте. Например, Карпентер признал, что политика ограничений в отношении российских каналов формировалась под влиянием Вашингтона.

«Первоначально администрация [президента США Дональда] Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области», — заявил топ-менеджер.

Он допустил, что разблокировка может зависеть от политической конъюнктуры. Представитель Google подчеркнул, что корпорация не планирует добровольно уходить с российского рынка и рассматривает YouTube как важный канал коммуникации. Карпентер подтвердил, что сервис используется как инструмент влияния, в том числе для продвижения проукраинского контента через рекламные механизмы.

«Мы знаем, кто хорошие парни. И продолжать делать всё возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]», — прямо обозначил позицию компании управляющий директор.

Он также признал, что запросы российских властей на удаление контента систематически игнорируются. Отдельно он отметил наличие в РФ активных оппозиционных сообществ, которые полагаются на YouTube для коммуникации.

«Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это», — заявил Карпентер.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Артур Шлыков назвал этот разговор подтверждением давно известных фактов. По его словам, именно поэтому Россия выстраивает жёсткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет. Член Общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян обратил внимание на спокойный тон разговора менеджера Google.

«Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чём-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы», — заключил эксперт.

Несмотря на всё вышесказанное, в начале апреля стало известно, что Google подала в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков. В реестре появились логотипы и наименования YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail и Google Cloud, а также бренды Pixel (Google Pixel, Pixel Buds и сам Pixel), Bigtable, Firebase, Nest и Tensorflow. Все документы, датированные концом марта, были оформлены компанией «Гугл ЭлЭлСи» из США.