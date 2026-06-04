«Всегда на шаг впереди»: Названы главные препятствия в борьбе с кибермошенничеством

Россияне стали значительно лучше разбираться в кибербезопасности, но в борьбе с преступлениями в сети мы по-прежнему уступаем злоумышленникам. Об этом в интервью радио Sputnik заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Для мошенников — это полноценная работа. Они изучают психологию, физиологию, многие другие аспекты человеческого поведения и поэтому всегда находят способ поймать каждого из нас. Даже специалисты по безопасности ловятся на их удочку. Поэтому это такая непрерывная борьба брони и снаряда. Побороть киберпреступность целиком невозможно, но как-то снизить, конечно, у нас получается», — подчеркнул аналитик.

В стране, по его мнению, остро не хватает адресной социальной рекламы. Для детей способы должны быть одни (игры, соцсети), для пожилых — другие (соцзащита, транспорт), для студентов — третьи (вузы, столовые). Нужна целенаправленная программа, финансируемая государством, но сейчас ресурсов на это нет. Ещё одна проблема — плохая межведомственная координация.

«В условиях, когда каждое ведомство тянет одеяло на себя, пытается приписать себе ту или иную заслугу, к сожалению, всё это работает очень плохо, медленно, неповоротливо, бюрократически. И, как следствие, злоумышленники всегда находятся по сравнению с мерами, которые предпринимают правоохранительные органы либо государство, на шаг, а иногда и на два впереди», — заключил Лукацкий.

По его словам, новый законопроект «Антифрод 2.0» как раз призван наладить координацию действий и обмен информацией между ведомствами.

А ранее Life.ru писал, что мошенники придумали схему с «выплатами» на День России. Любые «праздничные выплаты по ссылке» лучше сразу проверять через «Госуслуги» или официальный сайт ведомства, а не через сообщения в мессенджерах, призвал специалист.