Россиян предупредили о схеме мошенников с удалением аккаунта в Telegram

Киберполицейские назвали несколько признаков, по которым можно отличить подлинные служебные учётные записи мессенджера Telegram от поддельных. Список опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве объяснили, что злоумышленники продолжают красть профили пользователей через фальшивые уведомления. Жертве поступает сообщение от якобы администрации сервиса с предупреждением о скором удалении страницы и предложением срочно отменить процедуру.

Человек переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передаёт преступникам код для входа и доступ к своему аккаунту.

Сотрудники подразделения отметили: у официального сервисного бота отсутствует статус «был(а) недавно». Кроме того, такая учётная запись не предлагает добавить её в контакты или заблокировать.

Опознать мошеннические страницы помогут также дата создания и страна регистрации. Если «официальный представитель» появился лишь в 2024–2025 году или привязан к неожиданному государству, это серьёзный повод сомневаться в его подлинности, добавили в управлении.