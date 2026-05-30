Мошенники пугают россиян блокировкой аккаунта в Telegram

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени «сервиса поддержки» Telegram с угрозой блокировки аккаунта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, пользователям приходит сообщение о якобы подозрительной активности и большом числе жалоб на учётную запись. Отправитель подписан как «Сервис поддержки», а на его иконке размещён фирменный бумажный самолётик Telegram в синем круге.

«В системе зафиксирована подозрительная активность с вашей учётной записи, что является нарушением правил использования Telegram. Oчeнь жaль, чтo Bы c этим столкнулись. K сожалению, иногда нaшa aнтиcпaм-cиcтeмa излишнe cуpoвo peaгиpуeт нa нeкoтopыe дeйcтвия», — пишут аферисты.

В сообщении также говорится, что из-за многочисленных жалоб техподдержка якобы вводит временные ограничения. После этого пользователю предлагают перейти по ссылке и подтвердить аккаунт. Речь идёт о мошеннической схеме для получения доступа к аккаунту в Telegram. Переходить по ссылке нельзя. Такое сообщение нужно удалить, отправителя — заблокировать.

Эксперты также советуют проверить, включена ли двухфакторная аутентификация. Она помогает защитить аккаунт, если мошенники всё же попытаются получить к нему доступ.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённого контента. Мессенджер привлекли к ответственности по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Эта норма обязывает владельцев соцсетей и информационных платформ самостоятельно ограничивать доступ к запрещённым материалам. Российское законодательство в этой части ужесточилось в начале 2026 года. Теперь для организаций штраф за первое подобное нарушение может достигать 4 млн рублей, а за повторное — 8 млн рублей.