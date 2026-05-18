В Чите подростков травят в анонимном Telegram-канале и просят деньги за удаление

В Telegram появился анонимный канал, где публикуются оскорбительные посты о девочках-подростках из Читы. Об этом 18 мая «Чита.Ру» рассказала подруга одной из пострадавших.

По словам девушки, подростки снова создали площадку, где выкладывают унизительные материалы о школьницах. Она заявила, что среди пострадавших оказалась и её подруга.

Канал был создан ещё в конце 2024 года в Кургане, однако теперь в его названии фигурирует Чита. На него подписаны более двух тысяч человек. В описании указано, что за удаление публикации нужно заплатить.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю сообщили, что заявления в полицию должны подавать родители пострадавших подростков. В ведомстве также напомнили взрослым о необходимости следить за тем, как дети проводят время в интернете, и объяснять им риски онлайн-общения и распространения личных данных.

