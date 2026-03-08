Россиянка случайно скинула нюдсы в домовой чат и теперь ей угрожают расправой

В Рязани женщина по ошибке скинула в домовой чат свои обнажённые фото, большинство соседей не обратили внимание на случившееся, но одна из жительниц дома объявила ей настоящую войну, так как снимки якобы увидел её муж. Историей делится телеграм-канал Baza.

В конце февраля женщина решила скрасить рабочий день своему парню и сделала для него несколько снимков в нижнем белье. При отправке фото из галереи в списке контактов первым выскочил чат жильцов. Свою ошибку обладательница прекрасных форм заметила лишь спустя какое-то время, когда взяла в руки телефон, чтобы позвонить возлюбленному.

В чате она получила пару восторженных откликов, но одна из соседок начала её обвинять в беспринципности. По её словам, снимки были скинуты в общий чат с явным умыслом завлечь кого-нибудь из мужчин. Соседка заявила, что обнажёнку успел увидеть её муж, после чего в адрес несчастной посыпались угрозы. Конфликт растянулся на несколько дней. Возмущённую жительницу не устроили просто извинения, она начала названивать и угрожать расправой любительнице ню, обещая задать ей «по заслугам».

