Мошенники выманили откровенные фото у молодой девушки, пообещав ей участие в клипе Егора Крида. После фейкового кастинга снимки оказались на сайте эскорт-услу. Об этом сообщил SHOT.

Зумершу развели на нюдсы, пообещав съёмки в клипе певца Егора Крида. Фото © Telegram / SHOT

25-летняя Елена (имя изменено) переехала в Москву в надежде построить карьеру. Девушка подрабатывала СММщицей и танцовщицей, а во время поиска работы в Сети наткнулась на объявление о кастинге для съёмок в клипе Егора Крида. После отклика с ней связались по видеосвязи. Во время онлайн-созвона Елену сначала попросили продемонстрировать «соблазнительную проходку», а затем — оголиться, якобы для оценки тела на наличие татуировок и шрамов. При этом запись кастинга велась без её ведома.

Спустя некоторое время девушке начали массово писать анонимные пользователи в соцсетях. Они сообщили, что её обнажённые фото якобы появились на сайте эскорт-услуг, и заявили о желании «заказать» её. Позже, как уточняет SHOT, с Еленой связались мошенники и предложили удалить анкету с нюдсами за 20 тысяч рублей. Девушка отказалась, так как никаких гарантий исчезновения снимков ей не предоставили.

Ранее сообщалось о задержании двоюродных братьев, которые организовали сложную схему мошенничества. Злоумышленники размещали в интернете анкеты с фотографиями незнакомых девушек, представляясь девушками по вызову. При общении с потенциальными клиентами они сначала имитировали женские голоса, а затем переходили к угрозам уже от имени криминальных авторитетов.