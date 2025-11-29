Братья из Чебоксар обманули мужчин на 600 тысяч, изображая женщин на сайтах знакомств

В Чувашии задержали двоюродных братьев, которые организовали изощрённую схему мошенничества. Они представлялись в интернете девушками по вызову, используя фотографии незнакомок. Когда клиенты звонили, преступники сначала говорили женскими голосами, а потом кардинально меняли тактику. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Видео © Telegram / МВД по Чувашской Республике

«Двоюродные братья размещали анкеты с фотографиями случайных девушек на специализированных сайтах, отвечали звонившим мужчинам сначала имитируя женские голоса, а затем – от имени криминальных авторитетов. Под угрозой разоблачения либо расправы над близкими злоумышленники требовали перевести денежные средства», — говорится в сообщении.

Задержанным вменяется четыре эпизода хищения денег на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Сотрудники чувашского уголовного розыска совместно с коллегами из соседнего региона установили, что подозреваемые совершили аналогичное преступление и в Нижегородской области. Задержание проходило при поддержке ОМОНа «Сувар» Управления Росгвардии Чувашии.

Ранее Life.ru писал о топ-5 признаках мошенничества на сайте знакомств. Первым тревожным сигналом эксперт назвала навязчивые разговоры о финансовом положении, когда новый контакт активно демонстрирует собственный достаток и постепенно переходит к вопросам о доходах собеседника.