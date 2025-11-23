Аферисты придумали «схемы развода» специально для скуфов, зумеров и мамонтов

Телефонные мошенники пытаются выманить деньги у россиян, подстраиваясь под возраст, интересы и опыт потенциальной жертвы. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Базовые приёмы, такие как давление, ложные авторитеты, и способы вывода денег — универсальны. Но поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст, интересы и жизненный опыт человека», — говорится в тексте.

В общении с несовершеннолетними аферисты выдают себя за стримеров или администраторов проектов, в том числе онлайн-игр. Они предлагают «призы» или «прокачку», получая от ребёнка данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Кроме того, в этой возрастной категории используются липовые сообщения о «подработках» с высоким доходом, а также угрозы о якобы уголовных делах в отношении семьи. Часто несовершеннолетних разводят простыми просьбами поставить лайк или написать комментарий, что может помочь вовлечь ребёнка в незаконные махинации.

Для россиян возрастом 18 — 25 лет основной приманкой становятся вакансии, подработки и инвестиции. В таких схемах жертву просят сделать «стартовый платёж» или оплатить «обучение». А на сайтах знакомств выманивание денег прикрывается невинными просьбами оплатить «подарок» или его «доставку». Граждане от 26 до 40 лет ведутся на «торговые платформы», заработки и «инвестиции с гарантией». Здесь чаще всего аферисты используют звонки от лица «Центробанка» или «силовиков», а также присылают фейковые ссылки под видом «акций», доставки и т.п.

Чтобы поймать на крючок лиц от 45 до 60 лет, преступники разрабатывают многоходовку со звонками от «госорганов» или «банков». Человека запугивают сложными терминами о «финансировании терроризма», «блокировке счетов» и убеждают отдать деньги курьерам. Кроме того, используют якобы звонки от «ЖКХ», «налоговой» или «оператора», чтобы получить доступ к Госуслугам или кабинету к онлайн-банку.

А для россиян от 61 года основная угроза — это схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком «из банка/ЦБ/ФСБ». В этой же категории граждан до сих пор действуют приманки под видом запроса «родственник в беде».

Ранее эксперт Тимофей Воронин предупредил, что сотрудники Федеральной налоговой службы не связываются с гражданами через мессенджеры и не предлагают по телефону записаться на приём. Аферисты располагают значительными массивами персональной информации, включая ФИО, дату рождения, ИНН и СНИЛС, а для убедительности предлагают «записаться на приём», называя реальные адреса, номера кабинетов и время, подчеркнул Воронин.