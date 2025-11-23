Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 11:49

Сапожник без сапог? Почему звезда «Битвы экстрасенсов» поверил мошенникам и потерял 12 млн

Ясновидящий объяснил, почему звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый не смог распознать мошенников

Обложка © VK / Владислав Череватый

Сама история о хищении 12 миллионов рублей у победителя 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого «шита белыми нитками», заявил астролог, парапсихолог, ясновидящий Павсекакий Богданов. По его словам, весьма сомнительно, чтобы такая значительная сумма могла быть украдена незаметно, скорее всего, кто-то из участников конфликта что-то недоговаривает.

В то же время мистик подчеркнул, что сверхинтуиция, дарованная человеку, не распространяется на него самого и его близких. Обладая экстрасенсорными способностями и большим жизненным опытом, ясновидящий действительно может предсказывать и корректировать будущее для других людей, но для себя он остаётся «открытой книгой».

«А что касается «сапожника без сапог» — это нормальная история. Обычно парапсихологи и экстрасенсы не просматривают и не видят ни себя, ни свое близкое окружение», — добавил собеседник «Вечерней Москвы».

Он не исключил, что Череватый действительно мог не заметить происходящего рядом с ним, поскольку человек естественным образом расслабляется, подпуская кого-то в своё личное пространство.

Напомним, экстрасенс Влад Череватый стал жертвой крупной кражи. Его домработница, которая является фанаткой Олега и Александра Шепсов, за полгода похитила 12 миллионов рублей. Женщина систематически выносила из гаража по 50 тысяч рублей.

