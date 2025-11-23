Ушлая гадалка обещала детям избавить от порчи, но избавляла от денег и драгоценностей

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор уличной гадалке, обманувшей двадцать детей и пенсионерку в городах Сибири, сообщает kp.ru. Прокурор Ольга Дуденко пояснила, что Заельцовский районный суд назначил 26-летней гражданке 6,5 лет колонии общего режима, а областной суд отклонил её жалобу.

Преступная схема заключалась в том, что женщина выслеживала детей на улицах, представлялась знакомой их матерей и проникала в квартиры под предлогом проведения обрядов. В августе 2024 года её последней жертвой стала 84-летняя пенсионерка, у которой злоумышленницы похитили 160 тысяч рублей под видом «обряда снятия порчи».

Несмотря на неоднократные условные сроки, осужденная продолжала совершать преступления в Новосибирске, Братске, Ангарске, Красноярске, Томске и Новокузнецке. Прокурор подчеркнула, что у подсудимой не было детей, она каждый раз раскаивалась и суды давали ей шансы на исправление, но женщина использовала их для новых преступлений.

Ущерб от действий гадалки и её подельниц составил сотни тысяч рублей. Последний приговор уже не является условным — осужденная отправится в колонию общего режима. Доказать свои якобы экстрасенсорные способности женщина в суде не смогла.

