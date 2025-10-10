Валдайский форум
10 октября, 10:00

Москвичка требует 1,3 млн рублей с гадалки за неработающие магические ритуалы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жительница Москвы требует 1,3 миллиона рублей с ясновидящей, чьи услуги она считает некачественными. По её словам, проведённые магические ритуалы привели к потере работы, личной жизни и даже жилья.
В стремлении кардинально изменить свою судьбу, москвичка решила обратиться за помощью к экстрасенсу. Вдохновлённая обещаниями яркого и беззаботного будущего, она сразу же после первой встречи уволилась с работы. Однако, несмотря на последующие сеансы, финансовое положение не улучшилось. Вместо этого, женщина стала терять аппетит, интерес к жизни и надежду на лучшее. Ситуация усугубилась крахом личных отношений, что привело к расставанию, потере жилья и необходимости передать детей на попечение родственникам.

Женщина возложила вину за несбывшееся обещание лучшей жизни на ясновидящую, которая, по её словам, давала ложные заверения. Как сообщает Telegram-анал Baza, женщина направила досудебную претензию, требуя возмещения 8,5 тысячи рублей за проведенные сеансы и 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако в итоге ей удалось вернуть лишь 8 500 рублей.

Уральские маглы засудили колдунью на 1 млн рублей за лечение порчи волшебными палочками
А ранее депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин потребовал запретить съёмки программы «Битва экстрасенсов». Парламентарий охарактеризовал участников шоу как шарлатанов, наживающихся на человеческом горе.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

