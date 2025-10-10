Москвичка требует 1,3 млн рублей с гадалки за неработающие магические ритуалы

Женщина возложила вину за несбывшееся обещание лучшей жизни на ясновидящую, которая, по её словам, давала ложные заверения. Как сообщает Telegram-анал Baza, женщина направила досудебную претензию, требуя возмещения 8,5 тысячи рублей за проведенные сеансы и 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако в итоге ей удалось вернуть лишь 8 500 рублей.