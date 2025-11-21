Демон Толик просчитался: Звезду «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого обокрали на 12 млн рублей

Победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый стал жертвой крупной кражи. Его домработница, которая является фанаткой Олега и Александра Шепсов, за полгода похитила 12 миллионов рублей, сообщает Mash.

Адвокат обвиняемой — о происшествии в доме Череватого. Видео © Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, женщина систематически выносила из гаража по 50 тысяч рублей практически ежедневно. Позднее Череватый обнаружил пропажу денег и проверил записи с камер наблюдения, которые зафиксировали регулярные кражи. После этого экстрасенс обратился в полицию, и домработница была арестована и помещена в СИЗО до декабря.

Сама обвиняемая утверждает, что действовала по просьбе близких Череватого, которые якобы были недовольны его строгостью в финансовых вопросах. Следствие проверяет все версии произошедшего.

