Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 13:28

Демон Толик просчитался: Звезду «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого обокрали на 12 млн рублей

Фанатка братьев Шепсов украла у звезды «Битвы экстрасенсов» Череватого 12 млн рублей

Обложка © VK / Влад Череватый

Обложка © VK / Влад Череватый

Победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый стал жертвой крупной кражи. Его домработница, которая является фанаткой Олега и Александра Шепсов, за полгода похитила 12 миллионов рублей, сообщает Mash.

Адвокат обвиняемой — о происшествии в доме Череватого. Видео © Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, женщина систематически выносила из гаража по 50 тысяч рублей практически ежедневно. Позднее Череватый обнаружил пропажу денег и проверил записи с камер наблюдения, которые зафиксировали регулярные кражи. После этого экстрасенс обратился в полицию, и домработница была арестована и помещена в СИЗО до декабря.

Сама обвиняемая утверждает, что действовала по просьбе близких Череватого, которые якобы были недовольны его строгостью в финансовых вопросах. Следствие проверяет все версии произошедшего.

Золото и валюта на 85 млн: Мать и дочь обобрали до нитки с помощью кода «альфа»
Золото и валюта на 85 млн: Мать и дочь обобрали до нитки с помощью кода «альфа»

А ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье банда залезла в дом к иностранцам и украла 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Битва экстрасенсов
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar