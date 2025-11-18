В Подмосковье банда залезла в дом к иностранцам и украла 15 млн рублей

В Московской области силовики задержали троих мужчин, которые забрались в чужой частный дом, где проживали два иностранца, и похитили 15 миллионов рублей. О случившемся сообщает подмосковная полиция. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Задержаны трое грабителей. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

«В ночное время злоумышленники в масках проникли в частный дом в деревне Мисайлово. Внутри жилища нападавшие схватили двух граждан одной из стран Восточной Азии: одного из них связали, другого стали душить проводом и угрожать ему ножом, требуя передачи денег. Опасаясь расправы, иностранец позвонил знакомым и попросил перевести на его криптокошелёк свыше 195 тысяч долларов США (более 15 млн рублей)», — уточнили в ведомстве.

Когда иностранец получил от знакомого деньги, он перевёл их на указанный правонарушителями USDT-кошелёк. После этого бандиты отобрали у своих жертв телефоны, 50 тысяч рублей наличными и скрылись. Все подозреваемые уже задержаны, один из них ранее был судим за грабёж. При обысках полиция обнаружила у нарушителей телефоны, одежду, денежные средства и автомобиль, который был использован при совершении преступления. Обвиняемые взяты под арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСИН задержали находившегося в федеральном розыске грабителя, выманив его на свидание с помощью фейковой страницы. Задержанного передали сотрудникам полиции Вологодской области для проведения дальнейших процессуальных действий.