«Есть женщины в русских селеньях»: Хилый грабитель с ножом еле унёс ноги от продавщицы из Калининграда

В Калининграде мужчина с ножом и в маске попытался ограбить один из магазинов, но нарвался на бесстрашную продавщицу. Женщина побила преступника и погнала прочь словами: «Пошёл вон отсюда!». Полиция уже задержала нарушителя, он успел стащить с прилавка лишь четыре пачки сигарет. Кадры нападения на магазин и допрос подозреваемого показали в региональном МВД.

Продавщица побила грабителя в Калининграде. Видео © Telegram / МВД 39

«Злоумышленник в маске зашёл в магазин, достал нож и стал угрожать продавцу. Наклонившись над витриной, он схватил 4 пачки сигарет и вынуждал женщину отдать ему все денежные средства из кассы. Однако продавец оказала сопротивление», — уточнили в ведомстве.

Продавщица смогла стянуть маску с грабителя, надавала ему по рукам, защищая кассу, и успела быстро нажать на тревожную кнопку. Мужчина пытался скрытья, прихватив лишь четыре пачки сигарет. Полиция поймала преступника по горячим следам. Им оказался 38-летний местный житель. Его арестовали, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на дом в Московской области, в результате которого было похищено 57 миллионов рублей.