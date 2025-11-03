Уголовное дело завели на вора в законе Васю Бандита за хранение оружия

Против вора в законе Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, расследуется уголовное дело о незаконном хранении оружия организованной группой. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Кинжал с надписью: «В единстве — наша сила» направить в следственные органы для приобщения к уголовному делу по обвинению Кокунова», — говорится в документах.

Кокунов ранее был осуждён на восемь лет колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Санкция статьи 222 части 4 УК РФ, по которой ему инкриминируется незаконное хранение оружия организованной группой, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Адвокаты Кокунова обратились в Преображенский суд Москвы с просьбой об освобождении его от дальнейшего наказания в связи с болезнью. Рассмотрение ходатайства назначено на 5 ноября в закрытом режиме.