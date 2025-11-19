Золото и валюта на 85 млн: Мать и дочь обобрали до нитки с помощью кода «альфа»

В Нижнем новгороде мать и дочь передали курьеру-мошеннику золото и сбережения в рублях и долларах. По данным ГУ МВД России по региону, общий ущерб составил почти 85 миллионов рублей.

«Злоумышленники обвинили женщин в финансировании недружественной страны и убедили в необходимости «декларирования» всех материальных ценностей», — говорится в сообщении.

Называя кодовое слово «альфа», за несколько дней женщины передали курьерам на улице Алексеевской 300 золотых инвестиционных монет, накопления общей суммой 24 230 000 рублей, примерно 2,5 кг золота в слитках и 40 тысяч долларов. Кроме того, пострадавшие дважды переводили деньги на счета мошенников — 6,6 и 1,1 миллиона рублей соответственно. Общая сумма нанесённого ущерба достигла 84,9 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в настоящее время полиция продолжает устанавливать личности подозреваемых.

Ранее Life.ru сообщал, как в Москве пенсионерка лишилась более 27,8 млн рублей после того, как передала мошенникам персональные данные, деньги и ценности. Пострадавшую также заставили съехать из собственной квартиры и жить в съёмной, ожидая «задержания» злоумышленников. Проведя 61 день в арендованной квартире, женщина обнаружила, что её квартира взломана, а вещи украдены.