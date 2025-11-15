Россия и США
15 ноября, 08:48

В Приморье мошенники обманули 20 военнослужащих на 10 млн рублей

Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморского края пресекла деятельность опасной преступной группы, которая целенаправленно обманывала военнослужащих, включая участников СВО. По данным ведомства, от действий мошенников пострадали 20 человек, а общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей.

Преступная схема работала с 2021 года во Владивостоке. Под видом микрофинансовых организаций злоумышленники предлагали военным кабальные договоры займа с физическими лицами. Им объясняли, что оформить займы через обычные МФО невозможно, а затем навязывали условия, где часть денег заёмщикам вообще не передавалась, а процентные ставки многократно превышали разрешённые законом пределы.

Злоумышленников отправили в СИЗО на два месяца. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Особую роль в этой схеме играл мировой судья Владивостока, который систематически выдавал судебные приказы по сомнительным распискам. Без должной правовой оценки он легитимизировал незаконные взыскания с военнослужащих, что позволяло преступникам действовать практически безнаказанно.

По материалам прокурорской проверки и оперативной работы УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере). Два участника преступной группы заключены под стражу сроком на два месяца. Прокуратура продолжает проверку законности всех вынесенных судебных актов.

Мошенники в Шереметьево крали деньги у бойцов СВО с помощью платёжных устройств
Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества: злоумышленники запустили поддельный «Калькулятор военных выплат», который обещает участникам СВО помочь рассчитать и получить полагающиеся им средства. На самом деле, после ввода данных, они получают доступ к Telegram-аккаунтам пользователей, что позволяет им полностью контролировать страничку. Эксперты установили, сайты появились 24 сентября 2025 года.

