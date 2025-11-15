В Приморье мошенники обманули 20 военнослужащих на 10 млн рублей

Прокуратура Приморского края пресекла деятельность опасной преступной группы, которая целенаправленно обманывала военнослужащих, включая участников СВО. По данным ведомства, от действий мошенников пострадали 20 человек, а общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей.

Преступная схема работала с 2021 года во Владивостоке. Под видом микрофинансовых организаций злоумышленники предлагали военным кабальные договоры займа с физическими лицами. Им объясняли, что оформить займы через обычные МФО невозможно, а затем навязывали условия, где часть денег заёмщикам вообще не передавалась, а процентные ставки многократно превышали разрешённые законом пределы.

Злоумышленников отправили в СИЗО на два месяца. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Особую роль в этой схеме играл мировой судья Владивостока, который систематически выдавал судебные приказы по сомнительным распискам. Без должной правовой оценки он легитимизировал незаконные взыскания с военнослужащих, что позволяло преступникам действовать практически безнаказанно.

По материалам прокурорской проверки и оперативной работы УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере). Два участника преступной группы заключены под стражу сроком на два месяца. Прокуратура продолжает проверку законности всех вынесенных судебных актов.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества: злоумышленники запустили поддельный «Калькулятор военных выплат», который обещает участникам СВО помочь рассчитать и получить полагающиеся им средства. На самом деле, после ввода данных, они получают доступ к Telegram-аккаунтам пользователей, что позволяет им полностью контролировать страничку. Эксперты установили, сайты появились 24 сентября 2025 года.