Мошенники в Шереметьево крали деньги у бойцов СВО с помощью платёжных устройств

В московском аэропорту Шереметьево раскрыта схема хищения денежных средств у бойцов СВО. Фигуранты уголовного дела использовали автоматическое платёжное устройство, вводя на нём завышенную цену поездки. Об этом стало известно из материалов дела, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, злоумышленники обманывали потерпевших под предлогом покупки им нового авиабилета из-за якобы опоздания на рейс.

«Имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ранее не знакомого ему, <…> сообщил (потерпевшему. — Прим. Life.ru) заведомо ложную информацию относительно стоимости услуги по перевозке… предоставив к оплате автоматическое платёжное устройство, умышленно введя на данном устройстве цену поездки, значительно превышающую реальную её стоимость, тем самым, путём обмана похитил денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению», — говорится в документах.

Ущерб по делу оценивается более чем в 4 млн рублей. Арестовано около 40 человек, среди которых полицейские, таксисты, зазывалы и так называемые «попрошайки», в том числе женщины с детьми. Полицейские помогали таксистам искать жертв и отказывали в возбуждении дел потерпевшим. Расследование продолжается.

Ранее в рамках расследования дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево, уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся попрошайничеством, было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Среди задержанных «попрошаек» оказались две сестры и их мать. На данный момент арестован предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.