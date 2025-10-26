Главарей Тушинского ОПС задержали по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

В деле о хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево появились новые фигуранты. Силовики арестовали соратника руководителя Лобненского ОПС Игоря Бардина Юрия Королёва, а также главарей Тушинского организованного преступного сообщества Олега Жаренного и Александра Сорокина.

Следствие уже установило причастность более 40 человек к преступной схеме. Среди задержанных – сотрудники полиции, таксисты и зазывалы, которые выслеживали участников СВО, вымогали у них деньги и похищали банковские карты. Полицейские, по версии следствия, позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Ущерб по делу превышает 4 миллиона рублей. Игорь Бардин, отец арестованного Владимира Бардина, объявлен в международный розыск. Фигурантам предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ – участие в преступном сообществе, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что число фигурантов громкого дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилось: суд арестовал ещё семерых человек. Их обвиняют в участии в преступном сообществе. Также Life.ru писал, что несколько женщин были арестованы за вымогательство денег у бойцов спецоперации. Среди них сотрудница полиции. Три женщины полностью признали свою вину.