Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево против попрошаек рассмотрят отдельно

В рамках расследования дела о хищениях у бойцов специальной военной операции (СВО) в столичном аэропорту Шереметьево уголовное дело в отношении группы лиц, промышлявших попрошайничеством, выделено в отдельное производство. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, пишет РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что выделенное дело будет направлено в суд. По данным источника, среди задержанных «попрошаек» оказались две сестры и их мать.

На данный момент арестованы 40 человек, включая предполагаемого организатора преступной схемы Алексея Кабочкина. Следствие установило, что фигуранты, используя различные методы, такие как кражи, вымогательство и мошенничество, похищали денежные средства у участников специальной военной операции, прибывавших в аэропорт.

Недавно стало известно о задержании матери и двух дочерей, подозреваемых в участии в преступной группе, обманывавшей военнослужащих в аэропорту Шереметьево. Они, по версии следствия, играли роль «попрошаек», выманивая деньги у бойцов. Первоначально им было предъявлено обвинение в мошенничестве, однако впоследствии оно было переквалифицировано на организацию или участие в организованном преступном сообществе. Следствие полагает, что преступники завышали цены на такси, угрожали расправой и действовали в сговоре с коррумпированными сотрудниками полиции.