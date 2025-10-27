По делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево арестовали мать и двух дочерей

В громком деле о хищениях денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево появились новые фигуранты. Силовики задержали двух сестёр и их мать, которых считают участницами преступного сообщества.

Фигурантки играли роль «попрошаек» в преступной схеме, выманивая деньги у военных.

«Арестованы две сестры и их мать, входившие в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, изначально им вменяли только мошенничество, однако позже следствие переквалифицировало обвинение и добавило статью 210 Уголовного кодекса РФ об организации или участии в организованном преступном сообществе.

До этого по делу задержали уже более 30 человек, включая предполагаемого организатора схемы Алексея Кабочкина. Следствие считает, что преступники обманом вымогали деньги у бойцов СВО, прилетавших в Москву: завышали стоимость такси, угрожали расправой и действовали вместе с коррумпированными сотрудниками полиции.

Ранее Life.ru сообщал, что силовики задержали нескольких главарей ОПС, связанных с хищениями у участников СВО в Шереметьево. Среди них – Олег Жаренный и Александр Сорокин из Тушинского ОПС, а также Юрий Королёв, близкий соратник Игоря Бардина из Лобненской группировки. По данным следствия, именно эти структуры стояли за схемой обмана военных, возвращавшихся из зоны боевых действий.