Мошенники «из ФНС» активизировали охоту за деньгами россиян в налоговый сезон

Сотрудники Федеральной налоговой службы не связываются с гражданами через мессенджеры и не предлагают по телефону записаться на приём, предупредил профильный эксперт Тимофей Воронин. По его словам, даже в случае официального звонка инспекторы никогда не будут запрашивать личные данные. Однако в преддверии сроков уплаты налогов в России активизировались мошенники «из ФНС».

Злоумышленники могут звонить под разными предлогами: от уточнения данных в декларациях до предупреждений о якобы имеющейся задолженности или «несоответствии официальных доходов и переводов на карты». Аферисты располагают значительными массивами персональной информации, включая ФИО, дату рождения, ИНН и СНИЛС, а для убедительности предлагают «записаться на приём», называя реальные адреса, номера кабинетов и время.

«Запись нужно будет подтвердить кодом из смс или с помощью авторизации в якобы официальном боте ФНС», — подчеркнул собеседник RT.

Он призвал граждан при любых сомнениях самостоятельно перезванивать по официальным номерам налоговой службы, ничего не сообщая незнакомцам. Кроме того, специалист настоятельно рекомендовал никогда не сообщать коды из смс, не демонстрировать экран своего устройства и не проходить регистрацию в подозрительных сторонних сервисах.