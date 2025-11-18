Life.ru узнал о новой схеме мошенников с рассылкой «эксклюзивных тарифов»

В России мошенники пользуются доверием граждан к операторам связи, и схема с «эксклюзивным бесплатным тарифом» — один из вариантов украсть деньги у потенциальных жертв. Расчёт простой — россияне привыкли к рекламным уведомлениям операторов связи и не станут проверять источник пришедшего на телефон сообщения. Об этом рассказал Life.ru член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Гражданам приходят сообщения в мессенджерах или SMS с предложением «бесплатного перехода» на уникальный тариф с большими пакетами минут и трафика. В тексте содержится ссылка на поддельный сайт, который внешне полностью повторяет сайт настоящего оператора. На таких страницах пользователя просят ввести личные данные, номер карты или код из SMS — под предлогом «подтверждения личности» или «активации тарифа». Все эти данные сразу уходят злоумышленникам. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Технологически такие схемы становятся всё более сложными. Мошенники используют подмену номеров, чтобы сообщение выглядело как официальное, а также нейросети для создания изображений, баннеров и страниц. Некоторые фишинговые сайты функционируют всего несколько часов, но за это время успевают собрать данные у значительного числа пользователей, которые не успевают заподозрить подделку, пояснил депутат.

По словам Немкина, основное правило защиты — помнить, что операторы связи никогда не предлагают «эксклюзивные тарифы» через сторонние ссылки и не собирают данные карт для перехода на тариф. Все изменения условий обслуживания происходят через официальные приложения, личный кабинет на сайте или физические офисы. Любые внешние ссылки, неожиданные «акции» и просьбы указать платёжные данные должны восприниматься как прямой признак мошенничества, подчеркнул парламентарий.

Чтобы минимизировать риски, гражданам важно проверять адрес сайта, откуда пришло предложение, игнорировать сообщения с неизвестных номеров и не переходить по ссылкам из рассылок, которые выглядят подозрительно. В случае сомнений лучше самостоятельно зайти в приложение своего оператора или позвонить на официальную горячую линию. Такая простая проверка помогает избежать утечки данных и финансовых потерь, заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали выманивать данные россиян в мессенджерах под видом УК. Цель таких действий – сбор достаточных сведений для получения доступа к информации о работе, кредитной истории или личному кабинету на портале Госуслуг.