Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 06:07

Мошенники начали выманивать данные россиян в мессенджерах под видом УК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

В мессенджерах активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников управляющих компаний, которые запрашивают у россиян «подтверждение персональных данных». Цель таких действий – сбор достаточных сведений для получения доступа к информации о работе, кредитной истории или личному кабинету на портале Госуслуг. Об этом граждан предупредили сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мошенник пишет от имени УК/ТСЖ и просит прислать паспортные данные, СНИЛС, дату рождения или ссылку на профиль. После получения данных злоумышленники используют их для мошенничества и доступа к услугам и деньгам», – говорится в сообщении.

Ведомство настоятельно напоминает гражданам о недопустимости отправки паспортных данных, СНИЛС, логинов, паролей и кодов из СМС через мессенджеры. Также категорически рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать вложения от неизвестных лиц и регулярно проверять уведомления от банков, а также свою кредитную историю.

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с «выплатами ветеранам труда»
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с «выплатами ветеранам труда»

Как ранее писал Life.ru, мошенники стали использовать социальную рекламу, связанную с налогами, чтобы обманывать россиян. Под предлогом проверки некой задолженности аферисты заставляют перейти по ссылке и ввести в онлайн-форму пароль из СМС, выданный под видом «кода подтверждения».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar