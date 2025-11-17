Мошенники начали выманивать данные россиян в мессенджерах под видом УК

В мессенджерах активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников управляющих компаний, которые запрашивают у россиян «подтверждение персональных данных». Цель таких действий – сбор достаточных сведений для получения доступа к информации о работе, кредитной истории или личному кабинету на портале Госуслуг. Об этом граждан предупредили сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мошенник пишет от имени УК/ТСЖ и просит прислать паспортные данные, СНИЛС, дату рождения или ссылку на профиль. После получения данных злоумышленники используют их для мошенничества и доступа к услугам и деньгам», – говорится в сообщении.

Ведомство настоятельно напоминает гражданам о недопустимости отправки паспортных данных, СНИЛС, логинов, паролей и кодов из СМС через мессенджеры. Также категорически рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать вложения от неизвестных лиц и регулярно проверять уведомления от банков, а также свою кредитную историю.

Как ранее писал Life.ru, мошенники стали использовать социальную рекламу, связанную с налогами, чтобы обманывать россиян. Под предлогом проверки некой задолженности аферисты заставляют перейти по ссылке и ввести в онлайн-форму пароль из СМС, выданный под видом «кода подтверждения».