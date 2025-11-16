Россия и США
16 ноября, 10:06

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с «выплатами ветеранам труда»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками городской администрации и под предлогом оформления «положенных выплат ветеранам труда» пытаются получить личные данные граждан, прежде всего пенсионеров.

По данным ведомства, преступники сообщают о якобы назначенной выплате, вручении грамоты или другой награды, после чего убеждают собеседника пройти «регистрацию в личном кабинете». Для этого они требуют продиктовать персональные данные. В МВД отметили, что число подобных звонков растёт.

«Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о полагающейся выплате ветеранам труда, но для её получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — уточнили в управлении.

Граждан призвали не сообщать конфиденциальную информацию по телефону и при сомнениях самостоятельно перезванивать в официальные органы.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с алкоголем в подарок. Кроме того, аферисты начали действовать по новой схеме с оформлением кредитов. А ещё злоумышленники запустили схему обмана россиян от лица налоговой службы.

