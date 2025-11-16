Мошенники внедрили использование геоданных в схемы дистанционных хищений

МВД России сообщает о новых схемах мошенничества: злоумышленники используют актуальные геоданные граждан для запугивания и хищения денег. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств, при которых злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы», — предупредили в ведомстве.

Как добавили в МВД, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ), под угрозами принуждали граждан к перечислению средств через банковские переводы или передаче наличных через курьеров. Эти действия направлены на создание видимости правдоподобия и психологическое давление, что ведёт к существенным финансовым потерям, хотя прямой физической угрозы не несёт.

В связи с этим МВД рекомендует усилить информационную безопасность: ограничить доступ к своим геоданным и метаинформации в интернете.

Ранее прокуратура Приморского края пресекла деятельность опасной преступной группы, которая целенаправленно обманывала военнослужащих, включая участников спецоперации. По данным ведомства, от действий мошенников пострадали 20 человек, а общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей. Преступная схема работала с 2021 года во Владивостоке. Под видом микрофинансовых организаций злоумышленники предлагали военным кабальные договоры займа с физическими лицами. Им объясняли, что оформить займы через обычные МФО невозможно, а затем навязывали условия, где часть денег заёмщикам вообще не передавалась, а процентные ставки многократно превышали разрешённые законом пределы.