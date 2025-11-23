Россия и США
23 ноября, 06:28

Полис не в базе: Мошенники усовершенствовали схему обмана с ОСАГО

Россиянам стали чаще оформлять поддельные полисы ОСАГО

Обложка © Life.ru

В России участились случаи мошенничества с полисами ОСАГО. Автовладельцы стали гораздо чаще натыкаться на мошенников, которые оформляют им поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Суть обмана в том, что мошенник оформляет бланк полиса, принимает деньги у клиента, но не переводит их в страховую компанию. В результате у водителя на руках оказывается качественно выполненная копия, которая не числится в официальной базе. Проблема выявляется только при наступлении страхового случая, когда автовладелец вынужден доказывать свою правоту в суде.

В МВД уточнили, что Верховный суд обычно встаёт на сторону добросовестного приобретателя, не знавшего о мошенничестве, и обязывает страховщика произвести выплату. Однако чаще всего поддельные полисы изготавливаются за рубежом с использованием реальных номеров, но с измененными реквизитами, что усложняет их идентификацию.

Ранее в МВД рассказали о проверенных схемах, которые чаще всего используют мошенники. К примеру, лидером среди мошеннических стратегий остаётся перевод средств «на безопасные счета». Для этого они звонят людям от лица полиции и убеждают, что их деньгам угрожает опасность.

