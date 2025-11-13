Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 05:47

Госдума поддержала идею штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО

Обложка © Life.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий штрафы за вождение без полиса ОСАГО одним наказанием в сутки. Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно новым нормам, если камеры фотовидеофиксации зафиксируют несколько случаев управления автомобилем без страховки в течение одного дня, штраф будет выписываться только за первое нарушение.

В настоящее время за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а за повторное нарушение сумма возрастает до 3 тысяч рублей. Новая норма направлена на исключение многократного наказания за одно и то же нарушение в течение суток.

Ранее Life.ru рассказывал, что с ноября дорожные камеры начали автоматически проверять наличие действующего полиса ОСАГО, поэтому штрафы теперь приходят сами собой, а инспекторам не нужно для этого останавливать нарушителей ПДД.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Авто
