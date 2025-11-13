Госдума поддержала идею штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО
Обложка © Life.ru
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий штрафы за вождение без полиса ОСАГО одним наказанием в сутки. Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно новым нормам, если камеры фотовидеофиксации зафиксируют несколько случаев управления автомобилем без страховки в течение одного дня, штраф будет выписываться только за первое нарушение.
В настоящее время за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а за повторное нарушение сумма возрастает до 3 тысяч рублей. Новая норма направлена на исключение многократного наказания за одно и то же нарушение в течение суток.
Ранее Life.ru рассказывал, что с ноября дорожные камеры начали автоматически проверять наличие действующего полиса ОСАГО, поэтому штрафы теперь приходят сами собой, а инспекторам не нужно для этого останавливать нарушителей ПДД.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.