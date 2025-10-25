Россиянам рассказали об изменениях в налогах, ОСАГО и связи в ноябре

С ноября в России вступает в силу целый пакет новых правил, который затронет практически каждого – от водителей и предпринимателей до наследников. Исполнительный директор юридической группы АИД Екатерина Романова рассказала RT, что главные изменения касаются налогов, транспорта, связи и наследства.

Теперь налоговая сможет списывать долги граждан напрямую со счетов без суда, если человек проигнорировал уведомление в личном кабинете. Камеры начнут проверять наличие действующего полиса ОСАГО, и штрафы будут приходить автоматически даже без остановки инспектором.

Связисты до 1 ноября должны проверить, сколько номеров оформлено на каждого абонента: лимит – 20 сим-карт, всё лишнее заблокируют. А с 24 ноября нотариусы начнут уведомлять наследников о долгах умерших, чтобы люди могли трезво оценить, стоит ли принимать имущество. Для бизнеса в это время запустят эксперимент по маркировке минеральных удобрений – пока добровольный, но не исключено, что позже он станет обязательным.

По словам Романовой, эти меры являются частью нового этапа «тотальной точности» контроля, когда уклониться от ответственности или спрятаться за формальности будет всё сложнее.

Ранее Life.ru писал, что россиянам рассказали об изменениях в правилах дарения квартир. Теперь передача недвижимости даже близкому родственнику должна проходить через нотариуса – устных договорённостей больше недостаточно. Юристы советуют проверять состояние здоровья участников сделки и внимательно читать текст дарственной, чтобы избежать последующих судебных споров.