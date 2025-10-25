Адвокат составил список документов для дарения квартиры и назвал главную ловушку

Подарить квартиру просто на словах, но в реальности одна ошибка в договоре может стоить и жилья, и нервов. С этого года порядок оформления дарственных в России изменился, и теперь даже передача квартиры близкому родственнику должна проходить через нотариуса. Об этом Life.ru рассказал адвокат и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Игорь Ким.

«С 13 января 2025 года порядок оформления дарственной изменился. Теперь все договоры дарения, доли или всей квартиры, близкому родственнику или постороннему, нужно оформлять у нотариуса», – подчеркнул Ким.

По словам юриста, одна из самых частых причин, по которой суд отменяет дарственные, – состояние здоровья участников сделки. Поэтому адвокат посоветовал заранее пройти медосмотр и получить справку от врача, подтверждающую, что человек находится «в здравом уме и твёрдой памяти». Ким также обратил внимание, что при подписании договора нужно сделать отметку о том, что обе стороны внимательно прочитали текст.

Кроме того, в договоре необходимо чётко указать факт передачи квартиры, иначе дарственную могут признать незаключённой. Если в документе прописано лишь обещание подарить недвижимость в будущем, то при его исполнении стороны обязаны подписать акт приёма-передачи, пояснил собеседник Life.ru.

Юрист напомнил, что если жильё приобреталось в браке, потребуется нотариальное согласие супруга. Он также предостерёг от попыток спасти имущество через фиктивное дарение при банкротстве.

«Если даритель передал квартиру, дом или землю специально, чтобы сохранить имущество от изъятия, то дарственную отменят в суде. Недвижимость сначала вернут владельцу, а затем продадут с торгов в счёт оплаты долга», – предупредил Ким.

