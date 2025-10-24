В Госдуме предложили проверять психическое состояние продавцов недвижимости

В России может появиться новое правило при сделках с жильём — справка от психиатра для продавца квартиры. Инициатива направлена на защиту добросовестных покупателей от мошенников, которые после заключения договора купли-продажи (ДКП) пытаются расторгнуть его, заявляя о своей «невменяемости».

Как сообщили Mash депутаты Илья Вольфсон и Сергей Колунов, инициативу прорабатывает группа экспертов. Предлагается:

— ввести обязательную нотариальную проверку психического состояния, особенно при продаже единственного жилья;

— дать нотариусам и судам доступ к Единой государственной системе здравоохранения, чтобы проверять дееспособность продавца;

— установить ответственность опекунов — если после сделки выяснится, что человек был недееспособен, компенсацию убытков должен покрывать опекун.

По словам парламентариев, цель инициативы — защитить и пожилых продавцов, и добросовестных покупателей.

Риэлторы поддерживают идею частично, предлагая дополнить её обязательным медосвидетельствованием в день сделки и ужесточением наказаний для врачей, выдающих поддельные справки.

В последние месяцы в России набирает обороты новая мошенническая схема с недвижимостью: после продажи квартиры «продавцы» через суд признаются недееспособными, а сделки аннулируются. В результате покупатели теряют и жильё, и деньги, даже если сделка прошла через нотариуса или банк. Особенно часто аферы происходят с пенсионерами и социально уязвимыми гражданами, которых мошенники убеждают оформить фиктивные сделки под видом «временной продажи». Судебная практика по таким делам растёт, и эксперты признают, что нынешние механизмы нотариального контроля не защищают покупателей от подобных рисков.