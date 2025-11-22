В МВД рассказали о самых распространённых у мошенников схемах обмана россиян

В текущем году злоумышленники чаще всего используют несколько определённых методов для хищения денежных средств у граждан. Как сообщили в пресс-службе МВД России, наибольшее распространение получили схемы с переводом средств на так называемые «безопасные счета», инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары. Об этом передаёт РИА «Новости».

По информации ведомства, традиционным лидером среди способов дистанционного обмана остаётся манипуляция с переводом денег на «безопасные счета». Преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов, государственных учреждений или финансовых организаций и под предлогом защиты средств от мошеннических операций убеждают людей перевести деньги на специальные счета или передать наличные курьерам.

Также широкое распространение получила схема с инвестированием в криптовалюты. Мошенники создают фальшивые платформы, где под видом успешных брокеров предлагают услуги по управлению финансами. В личных кабинетах жертв отображается ложная информация о растущей прибыли, что стимулирует людей вносить дополнительные средства. После прекращения поступления денег доступ к счетам блокируется.

«Значительное количество дистанционных хищений совершается с использованием торговых площадок в сети интернет. При этом преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счета», — продолжили в ведомстве.

Ещё одним распространённым методом является присвоение предоплаты за товары или услуги, заказываемые в интернете. Покупатели переводят деньги, но так и не получают заказы.

Ранее в Сочи 67-летняя женщина осталась без единственного жилья, доверившись аферистам, которые действовали под видом коммунальщиков. В результате обмана пенсионерка согласилась продать свою квартиру в Лазаревском районе по цене ниже рыночной. Вырученные 7,3 миллиона рублей пострадавшая перечислила на счета мошенников. Было возбуждено уголовное дело.