Мошенники украли 7 млн рублей у Барышской епархии через поддельный чат

Барышская и Инзенская епархия в Ульяновской области стала жертвой масштабного мошенничества с переводом крупной денежной суммы. По информации источника «Коммерсантъ-Волга», правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения средств.

Преступники создали фиктивный аккаунт в мессенджере от имени Симбирской митрополии и запросили около 7 миллионов рублей на срочную закупку церковной утвари. Сотрудники епархии, не заподозрив обман, перечислили указанную сумму. Расследованием инцидента занимается управление МВД по Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что 71-летняя пенсионерка перевела преступникам почти 15 миллионов рублей своих сбережений после серии телефонных звонков. Сначала женщине позвонила незнакомка, представившаяся бывшей коллегой, после чего разговор продолжил злоумышленник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку снять все деньги с банковских счетов под предлогом «защиты от мошенников».