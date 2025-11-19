Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 ноября, 07:16

Новая афера: Россиянам массово приходят письма об утечке данных и «проверках из ФСБ»

Мошенники рассылают фальшивые письма о грядущей «проверке» от имени ФСБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rebrova irina

Жители нескольких регионов России стали получать поддельные письма, оформленные как официальные уведомления от ФСБ. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Фальшивки приходят сотрудникам различных организаций в Москве, Екатеринбурге и других городах. В них злоумышленники, ссылаясь на гипотетическую утечку данных, объявляют о проведении «секретной» проверки. Для этого они предлагают гражданам пройти опрос по телефону или в мессенджерах.

Начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации Сергей Маклаков официально заявил, что ФСБ не имеет к этим рассылкам никакого отношения. Специалисты призывают россиян быть крайне бдительными: не поддаваться на уловки аферистов и ни в коем случае не сообщать незнакомцам личную информацию по телефону или в интернете.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали маскироваться под операторов связи и рассылать клиентам уведомления о возможности подключить «эксклюзивный тариф» с огромным пакетом минут и гигабайтов. В тексте содержится подозрительная ссылка на сайт.

