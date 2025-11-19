Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 12:09

В Екатеринбурге пенсионерка потеряла почти 15 млн рублей из-за «бывшей коллеги»

Обложка © freepik

71-летняя жительница перевела преступникам почти 15 миллионов рублей своих сбережений после серии телефонных звонков. Об инциденте сообщили в пресс-службе местного МВД.

Женщине позвонила некая женщина, представившаяся её бывшей коллегой, после чего с ней начал вести беседу злоумышленник под видом сотрудника правоохранительных органов и убедил пенсионерку снять все деньги со счетов для «защиты от мошенников».

Женщина в течение нескольких дней передавала наличные курьерам, а поняла обман только после просмотра телепередачи о схемах аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 17-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в похищении у 79-летнего пенсионера более семи миллионов рублей по указанию телефонных мошенников. Согласно данным следствия, злоумышленники в течение почти трёх недель, с конца октября по середину ноября, убеждали пожилого мужчину передать денежные средства и две золотые монеты под предлогом помощи в избежании уголовной ответственности.

Анастасия Никонорова
